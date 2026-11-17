UNID btplus hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

UNID btplus vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 562.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -34.000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 32.14 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.91 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch