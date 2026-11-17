Unicycive Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.25 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.330 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch