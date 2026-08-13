Unicycive Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Unicycive Therapeutics veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.520 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch