Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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29.09.2026 13:09:43
Unicredit will bei Commerzbank schon Anfang 2027 durchgreifen
Die Grossbank Unicredit beschleunigt die geplante Übernahme der Commerzbank. Die Italiener könnten bereits im Januar oder Februar die Kontrolle übernehmen. Für Konzernchefin Bettina Orlopp und den heutigen Aufsichtsrat dürfte es laut Medienberichten Schluss sein.
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