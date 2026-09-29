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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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29.09.2026 13:09:43

Unicredit will bei Commerzbank schon Anfang 2027 durchgreifen

Commerzbank
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Unicredit-Chef Andrea Orcel will den ganzen Verwaltungsrat auswechseln. (Bild zVg)

Die Grossbank Unicredit beschleunigt die geplante Übernahme der Commerzbank. Die Italiener könnten bereits im Januar oder Februar die Kontrolle übernehmen. Für Konzernchefin Bettina Orlopp und den heutigen Aufsichtsrat dürfte es laut Medienberichten Schluss sein. 

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Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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