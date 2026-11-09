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09.11.2026 20:42:36

Unicredit will Anfang 2027 bei Commerzbank durchstarten

(Neu: Durchgehend aktualisiert, u.a. mit Äusserungen von Unicredit-Chef Andrea Orcel in einem Interview)

MAILAND (awp international) - Die italienische Grossbank Unicredit will bei der Commerzbank Anfang 2027 das Kommando übernehmen. Die noch fehlenden Genehmigungen dürften bis Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Nach der Übernahme der Kontrolle will Unicredit-Chef Andrea Orcel bei dem Frankfurter Geldhaus eine ausserordentliche Hauptversammlung beantragen und mit Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax -Konzerns schicken. Das würde einen Austausch des Vorstands erlauben. Anschliessend will Orcel seine Strategie "Commerzbank Unlocked" umsetzen, die den Abbau von rund 7.000 Jobs und das Ausdünnen des Auslandsnetzes der Commerzbank vorsieht.

"Die nächsten Schritte sind klar", schreibt die Unicredit, die im Oktober die Freigabe der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Übernahme bekam. Wann es genau losgehe, hänge vom Zeitpunkt der ausserordentlichen Hauptversammlung ab. Im Auge hat Orcel dafür das erste Quartal 2027.

Aktuell hält die Unicredit knapp 30 Prozent an der Commerzbank. Sobald das im Sommer abgeschlossene Übernahmeangebot umgesetzt wird, steigt der Anteil auf knapp 50 Prozent. Dafür sind aber weitere Freigaben von Behörden nötig, unter anderem der EU-Kommission.

"Zunächst müssen wir alle Genehmigungen erhalten. Dann werden uns die angebotenen Aktien nach einigen Wochen zugestellt", sagte Orcel den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX. "Danach sind wir in der Lage, die Commerzbank aufzufordern, eine ausserordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Zeitpunkt liegt dann bei der Commerzbank, aber wenn es keine Verzögerungen gibt, dauert es normalerweise 30 bis 40 Tage, bis die ausserordentliche Hauptversammlung stattfindet."

"Fusion von Commerzbank und HVB könnte Mehrwert schaffen"

Die Unicredit müht sich seit rund zwei Jahren um die Commerzbank. Die Mailänder Grossbank, die in Deutschland bereits mit der Münchner Hypovereinsbank (HVB) vertreten ist, sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen.

Auch zur Frage nach der künftigen Zentrale äusserte sich Orcel: "Es gibt starke Befürworter für Frankfurt. Es gibt aber auch Stimmen, die München favorisieren. Solange die Commerzbank und die HVB unabhängig sind und nicht fusionieren, bleiben die derzeitigen Hauptsitze, wo sie sind."

Die Unicredit beabsichtige, knapp unter 50 plus einer Aktie zu bleiben, sagte Orcel. Zugleich betonte er die Vorzüge eines Zusammengehens von Commerzbank und HVB. Eine Fusion könne "sowohl Unsicherheiten verringern als auch einen erheblichen Mehrwert schaffen. Und wenn dies umgesetzt würde, könnte unsere Beteiligung an der fusionierten Bank mehr als 70 Prozent betragen."

Unicredit meldet Gewinnsprung im dritten Quartal

Die Übernahmepläne treibt Orcel mit starken Zahlen im Rücken voran. Im dritten Quartal meldete die Unicredit einen Gewinnsprung und legte die Latte für das Gesamtjahr höher. Von Juni bis September verdiente die Grossbank dank höherer Einnahmen und rückläufiger Kosten deutlich mehr als erwartet. Die gesamten Erträge wuchsen um rund zwölf Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Allein der Zinsüberschuss legte um acht Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zu; die Einnahmen aus Gebühren, Provisionen und Dividenden wuchsen noch stärker.

Zwar legte die Unicredit fast doppelt so viel Geld für drohende Kreditausfälle zurück wie ein Jahr zuvor, doch die gestiegenen Einnahmen machten das mehr als wett. Der Überschuss sprang um fast ein Viertel auf knapp 3,3 Milliarden Euro nach oben.

Für das Gesamtjahr peilt Orcel vor Sonderaufwendungen jetzt einen Gewinn von deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro an. Einschliesslich Sondereffekten soll der Überschuss weiter deutlich über 11 Milliarden erreichen. 2028 sollen es deutlich über 13 Milliarden und 2030 deutlich über 15 Milliarden Euro werden./stw/stk/als/ben/DP/mis

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