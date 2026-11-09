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09.11.2026 07:30:36
Unicredit will Anfang 2027 bei Commerzbank durchstarten
MAILAND (awp international) - Die italienische Grossbank Unicredit rechnet Anfang 2027 mit der Übernahme des Zepters bei der Commerzbank . Die noch fehlenden Genehmigungen dürften bis Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Nach der Übernahme der Kontrolle will Unicredit-Chef Andrea Orcel im ersten Quartal 2027 mit der Umsetzung seines Konzepts für das Frankfurter Geldhaus beginnen. Ebenfalls am Montag meldete die Unicredit einen Gewinnsprung für das Sommerquartal und legte die Latte für das Gesamtjahr höher.
Im dritten Quartal verdiente die Unicredit dank höherer Erträge deutlich mehr als von Analysten erwartet. Der Überschuss sprang um fast ein Viertel auf knapp 3,3 Milliarden Euro nach oben. Für das Gesamtjahr peilt Orcel jetzt vor Sonderaufwendungen einen Gewinn von deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro an./stw/stk
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