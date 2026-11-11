UniCredit stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UniCredit hat am 08.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2.18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.71 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 6.99 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.17 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch