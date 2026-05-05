UniCredit steigert Gewinn stärker als erwartet und legt Commerzbank-Angebot vor - Aktie deutlich höher

Die italienische Grossbank hat wie angekündigt ihr Kaufangebot für sämtliche Anteile des Dax-Konzerns offiziell gemacht. Bis zum Ablauf des 16. Juni will sich die UniCredit , die bereits knapp 30 Prozent der Commerzbank -Anteile kontrolliert, weitere Anteile sichern, wie die Unicredit in Mailand mitteilte. Die Offerte kann bis zum 3. Juli verlängert werden.

Die Italiener bieten kein Bargeld, sondern für jede Commerzbank-Aktie 0,485 neue Unicredit-Aktien. Das hatte die Unicredit bereits Mitte März angekündigt. Das entspreche einem Preis von 30,80 Euro pro Commerzbank-Anteil oder einem Aufschlag von vier Prozent zum Schlusskurs vom 13. März. Auf dieser Basis bewertet die Unicredit die Commerzbank mit knapp 35 Milliarden Euro.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Obwohl die wesentlichen Bedingungen der Offerte schon länger bekannt sind, legte die Commerzbank-Aktie am Dienstag bis zur Mittagszeit um knapp vier Prozent auf 35,32 Euro zu. Die Unicredit-Aktie gewann sogar rund sechs Prozent auf 67,89 Euro.

Keine Kontrollmehrheit

Die Unicredit erwartet nicht, mit ihrem Tauschangebot die Kontrollmehrheit bei dem Frankfurter Institut zu erlangen. Schliesslich kostet eine Commerzbank-Aktie an der Börse derzeit um die 35 Euro. Daher gilt es als unwahrscheinlich, dass die Italiener viele Commerzbank-Aktionäre überzeugen werden. Der deutsche Staat will seine restlichen gut zwölf Prozent nicht verkaufen und tritt für eine eigenständige Commerzbank ein.

Unicredit-Chef Andrea Orcel präsentierte kürzlich einen Umbauplan für den Fall einer Übernahme, in dem rund 7'000 Vollzeitstellen in Deutschland wegfallen könnten. Die Grossbank aus Mailand verspricht sich bei einer Übernahme der Commerzbank Vorteile im Geschäft mit Privat- und Mittelstandskunden in Deutschland. Hierzulande ist die Unicredit schon mit ihrer Tochter Hypovereinsbank (HVB) vertreten, was Einsparungen ermöglichen würde.

Commerzbank wehrt sich

Management, Betriebsrat und Belegschaft der Commerzbank wehren sich seit Monaten gegen das aus ihrer Sicht "feindliche" Taktieren Orcels. Die Unicredit hatte im September 2024 einen Aktienverkauf des Bundes zum Einstieg bei der Commerzbank genutzt. Inzwischen kontrolliert die italienische Grossbank direkt über Aktien und indirekt über Finanzinstrumente 29,99 Prozent der Commerzbank-Anteile. Für weitere 2,65 Prozent hat sich die Unicredit den Kaufpreis der Papiere gesichert, aber nicht das Kaufrecht selbst.

Die Commerzbank kündigte nach den Neuigkeiten vom Dienstag an, das Angebot der Unicredit sorgfältig zu prüfen. Sie werde ihre begründete Stellungnahme innerhalb der gesetzlichen Frist veröffentlichen.

Unicredit-Chef Orcel: 'Wir machen die Commerzbank nicht schlecht'

Unicredit-Chef Andrea Orcel erhöht mit einem offiziellen Kaufangebot den Druck auf die Commerzbank . Die Aktionäre des Dax-Konzerns hätten nun sechs Wochen lang Zeit, sich zu entscheiden, sagte Orcel den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX in Frankfurt. "Ich glaube, dass man durch das Angebot die Dinge voranbringen kann", sagte der Manager. "Wir sind sehr offen für jeden Dialog, aber die Angebotsfrist ist nun einmal so, wie sie ist. Das Verfahren ist gesetzlich festgelegt."

"Win-Win-Situation" für Unicredit

Das Angebot bleibe sechs Wochen gültig, "was danach bei der Commerzbank geschieht, liegt in der Hand der Aktionäre", sagte Orcel. "Wir glauben, dass wir viel Wert schaffen können, nicht nur für die Aktionäre, sondern auch für die Mitarbeiter und Kunden in Deutschland."

Nach jüngsten Angaben kontrolliert die Unicredit, die im September 2024 einen Aktienverkauf des Bundes zum Einstieg bei der Commerzbank genutzt hatte, direkt über Aktien und indirekt über Finanzinstrumente 29,99 Prozent der Commerzbank-Anteile. Für weitere 2,65 Prozent hat sich die Unicredit den Kaufpreis der Papiere gesichert, aber nicht das Kaufrecht selbst.

Wahrscheinlichstes Szenario: Keine Kontrollmehrheit

Das wahrscheinlichste Szenario sei, dass die Unicredit unter der Kontrollmehrheit von 50 Prozent bleibe, sagte Orcel. "Wie Sie wissen, haben wir klar zum Ausdruck gebracht, dass wir bislang kein Interesse daran haben, mehr Mitspracherecht zu erlangen", betonte der Manager. "Unser Interesse gilt vielmehr der Umsetzung unserer Agenda und der Sicherstellung, dass die Commerzbank ihr volles Potenzial ausschöpft und sich wandelt."

Der deutsche Staat will seine restlichen gut 12 Prozent Commerzbank-Anteile nicht verkaufen und setzt sich für eine eigenständige Commerzbank ein. "Ich denke, Regierungen entwickeln ihre Ansichten ebenso wie Führungskräfte weiter", sagte Orcel. "Und wenn sie nicht verkaufen wollen, haben wir in Deutschland einen starken Partner, nämlich die Regierung. Und das ist grossartig."

Unicredit wirbt seit Monaten um Commerzbank

Die Unicredit habe seit Herbst 2024 versucht, mit verschiedenen Interessengruppen in Kontakt zu treten, um einen gemeinsamen Plan zu entwickeln, sagte Orcel. Das sei leider nicht gelungen. "Aber ich glaube fest daran, dass sich mit der Zeit die Vernunft durchsetzen wird. Und viele Fehlinformationen darüber, was wir tun würden, werden durch die Fakten widerlegt werden", betonte Orcel.

Dabei kritisierte der Manager die abwehrende Haltung der Commerzbank-Spitze. "Meine persönliche Meinung ist, dass Unternehmen nicht der Führung dieser Unternehmen gehören. Sie gehören den Aktionären, den Mitarbeitern und allen sogenannten Stakeholdern", sagte der Unicredit-Chef. "Bessere Möglichkeiten nicht zumindest einmal auszuloten, ist unserer Meinung nach nicht richtig. Aber es liegt an der Commerzbank, zu entscheiden." Orcel betonte: "Wir waren, wir sind und wir werden immer offen für den Dialog sein."

"Wir machen die Commerzbank nicht schlecht"

Den Vorwurf, die Unicredit rede die Commerzbank öffentlich schlecht, um den Preis für weitere Anteile zu drücken, wies Orcel zurück. "Wir machen die Commerzbank nicht schlecht. Wir wollen, dass die Commerzbank den Wert realisiert, den sie realisieren kann", betonte der Manager. "Aber wenn wir sagen, die Commerzbank soll den Wert realisieren, den sie realisieren kann, dann heisst es, wir zerlegten sie, wir zerstörten sie. Es tut mir leid, wenn man sich die Fakten ansieht, tun wir das nicht. Das tun wir nicht."

--- Gespräch: Jörn Bender, dpa, und Steffen Weyer, dpa-AFX ---

Commerzbank will Offerte prüfen

DOW JONES--Die Commerzbank hat die Angebotsunterlage der UniCredit nach eigenen Angaben zur Kenntnis genommen und wird diese nun prüfen.

Laut Commerzbank entspricht das Angebot auf Basis des UniCredit-Schlusskurses von 64,06 Euro vom Dienstag einem Preis von rund 31,07 Euro. Das wiederum entspricht einem Abschlag von 8,7 Prozent auf den Commerzbank-Schlusskurs vom Dienstag von 34,02 Euro.

Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank werden die Angebotsunterlage sorgfältig prüfen und ihre begründete Stellungnahme gemäss § 27 WpÜG innerhalb der gesetzlichen Frist veröffentlichen", teilte die Commerzbank weiter mit.

UniCredit-CEO Andrea Orcel versucht seit 2024, die Frankfurter Bank gegen den Widerstand des Managements und der Politik zu übernehmen. Derzeit kontrollieren die Italiener knapp 30 Prozent der Anteile. Mit dem Angebot will Orcel nun zunächst die 30-Prozent-Schwelle bei der Frankfurter Bank überwinden. Damit müsste die UniCredit keine Pflichtofferte mehr abgeben und anders als bisher nicht darauf achten, dass ihr Anteil im Zuge der laufenden Aktienrückkäufe der Commerzbank diese Schwelle nicht überschreitet. Überdies könnte sie Aktien am Markt erwerben.

Die Commerzbank wiederum pocht auf Eigenständigkeit. Am Freitag will Vorstandschefin Bettina Orlopp neue Ziele bis 2030 vorstellen, um diesen Anspruch zu untermauern.

Die Commerzbank hat sich zuletzt mit deutlichen Worten gegen das Übernahmevorhaben der UniCredit zur Wehr gesetzt. Sie nannte das Vorgehen "feindlich", kritisierte das Ausbleiben konstruktiver Vorschläge aus Mailand und das Fehlen einer angemessenen Übernahmeprämie.

In Mailand gewinnt die UniCredit-Aktie zeitweise 5,96 Prozent auf 67,88 Euro. Die Commerzbank-Aktie notiert auf XETRA zeitweise 3,62 Prozent höher bei 35,25 Euro.

MAILAND/FRANKFURT awp international und Dow Jones