UniCredit startet kommende Woche Aktienrückkauf

Wie das italienische Geldhaus UniCredit mitteilte, sollen Aktien im Gesamtwert von bis zu 651,6 Millionen Euro erworben werden, was etwa 4,94 Prozent des Aktienkapitals entspricht. Das Rückkaufprogramm, das zweite in diesem Jahr, will die Bank voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abschliessen. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.

ROM (Dow Jones)