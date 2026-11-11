UniCredit SpA Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

UniCredit SpA Un lud am 08.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.00 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat UniCredit SpA Un im vergangenen Quartal 8.04 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UniCredit SpA Un 7.21 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch