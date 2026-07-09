|Übernahmekampf
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09.07.2026 13:27:00
UniCredit-Ringen um die Commerzbank: Ermittler sehen keine Marktmanipulation - So reagieren die Aktien
Im Übernahmeringen zwischen Commerzbank und Unicredit erhärtet sich der Verdacht der Marktmanipulation gegen die italienische Grossbank nicht.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigte das. Nach Abschluss des Prüfverfahrens habe man die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgelehnt, "da zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat nicht festgestellt werden konnten", schrieb ein Sprecher. Weitere Angaben könnten wegen des "noch nicht abgeschlossenen Übernahmeprozesses und damit einhergehender etwaiger Kursbeeinflussungen" nicht gemacht werden.
Zweifel an Angaben der Unicredit
Der Gesamtbetriebsrat hatte Zweifel daran, dass die Unicredit mit ihrem Übernahmeangebot zügig Commerzbank-Aktien angedient bekam, obwohl die Offerte der Italiener lange unter dem Kurs der Commerzbank lag und Investoren ihre Anteile normalerweise erst kurz vor Frist-Ende übertragen. Der Gesamtbetriebsrat um Uebel warf der Unicredit irreführende Angaben vor. Die Anschuldigung wog schwer: Marktmanipulation ist in Deutschland eine Straftat.
Die Unicredit hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie sich mit ihrem Übernahmeangebot inklusive Finanzinstrumente mehr als 47 Prozent an der Commerzbank gesichert hat. An einer Mehrheit schrammte sie nur knapp vorbei.
Auch die Commerzbank-Führung hat immer wieder die Unicredit-Angaben kritisiert und die Finanzaufsicht Bafin eingeschaltet. Auch am Mittwoch äusserte sie Zweifel. Nach ihren Informationen belaufe sich die Summe der von Profi- und Privatanlegern angedienten Aktien auf weniger als zwei Prozent. "Die angedienten Aktien stammen überwiegend von mit der Unicredit verbundenen Banken und Parteien", schrieb die Bank. Es sei weiter nicht transparent, wie stark geliehene Aktien angedient und welche Absicherungsvereinbarungen getroffen worden seien. Die Unicredit hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.
Die UniCredit-Aktie gewinnt in Mailand zeitweise 2,09 Prozent auf 81,53 Euro. Die Commerzbank-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,18 Prozent auf 37,85 Euro.
FRANKFURT (awp international)
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