SMI 12'623 -0.1%  SPI 17'361 -0.1%  Dow 46'925 0.5%  DAX 24'330 0.3%  Euro 0.9238 0.0%  EStoxx50 5'687 0.1%  Gold 4'130 0.1%  Bitcoin 86'063 -0.6%  Dollar 0.7954 -0.1%  Öl 62.4 1.2% 
DocMorris-Aktie: Wandelanleihe erfolgreich platziert
Novartis-Aktie: HSR-Freigabe für Übernahmeangebot an Tourmaline Bio - Fortschritte mit Cosentyx in der PMR-Behandlung
Darum bewegt sich der Franken wenig zu Euro und Dollar
UniCredit-Aktie: Gewinn in Q3 überraschend gesteigert
Mercedes-Benz-Aktie: Nexperia-Chipmangel belastet Autohersteller weltweit
22.10.2025 07:49:17

UniCredit Q3 Profit Rises; Confirms 2025 Net Profit Guidance

(RTTNews) - UniCredit S.p.A. (UCG, UCG.MI) reported third quarter net profit of 2.6 billion euros, up 4.7% year on year. EPS was 1.71 euros, up 8.6%. The company noted that net profit means stated net profit adjusted for impacts from DTAs tax loss carry forward resulting from sustainability test.

Third quarter net revenue was up 1.2% year on year to 6.1 billion euros. Net Interest Income was 3.4 billion euros, down 5.4%.

The Group confirmed fiscal 2025 net profit guidance of approximately 10.5 billion euros, excluding management actions to benefit fiscal 2026 and fiscal 2027. The Group's medium-term ambitions remain unchanged, with fiscal 2027 net profit at above 11 billion euros, RoTE over 20% and double digit EPS and DPS growth on fiscal 2024-27.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

