Unicredit-Chef will mit Commerzbank über Fusion sprechen - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Unicredit will mit dem Commerzbank-Management einem Agenturbericht zufolge eine Fusion prüfen. Wie Reuters unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet, hat Unicredit-CEO Andrea Orcel das Commerzbank-Management zu Gesprächen über ein Zusammengehen eingeladen.

Die Commerzbank lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab. Von Unicredit war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Unicredit hatte am Morgen mitgeteilt, dass sie einen Anteil von 9 Prozent an der Commerzbank erworben hat, unter anderem durch Übernahme eines 4,5-Prozent-Pakets vom Bund. In der Mitteilung hiess es, die italienische Bank wolle mit der Commerzbank über Möglichkeiten der Wertsteigerung sprechen. Auch deutete sie an, dass eine Aufstockung des Anteils möglich ist.

September 11, 2024 08:47 ET (12:47 GMT)