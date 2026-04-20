Commerzbank Aktie 21267954 / US2025976059
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20.04.2026 14:08:00
UniCredit-Chef fordert Wandel bei Commerzbank - Aktie gefragt
Die an der Übernahme der Commerzbank interessierte italienische UniCredit ist der Ansicht, dass das Frankfurter Kreditinstitut "auf zukünftige Herausforderungen unzureichend vorbereitet ist und sich zu sehr auf kurzfristigen Erfolg konzentriert".
UniCredit hatte im März mit einem Übernahmeangebot den Druck auf die Frankfurter erhöht, eine mögliche Fusion ins Auge zu fassen. Die Commerzbank-Führung hat dies zuletzt noch einmal abgelehnt und angekündigt, am 8. Mai neue Finanzziele vorzustellen. Nach Meinung des Commerzbank-Managements könnten die Potenziale auch in der Eigenständigkeit realisiert werden.
In der aktuellen UniCredit-Mitteilung heisst es, man sehe für die Commerzbank erhebliches Potenzial zu Entwicklung und Risikoreduzierung über deren aktuelle Momentum-Strategie hinaus. Die Ideen, die Bankchef Orcel ab 9 Uhr in einer Telefonkonferenz darlegen will, basierten auf öffentlich zugänglichen Informationen. Zur Anwendung werde die bewährte Erfolgsbilanz von "UniCredit Unlocked" kommen, die sowohl auf Konzernebene als auch in Deutschland starke Ergebnisse geliefert habe - bei zugleich geringem Umsetzungsrisiko.
Die Commerzbank-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,53 Prozent höher bei 36,61 Euro. Unterdessen verliert UniCredit im Heimathandel zeitweise 1,93 Prozent auf 68,74 Euro.
Dow Jones Newswires
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