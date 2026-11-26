|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.11.2026 08:51:44
Unicredit-CEO Orcel soll neuer Aufsichtsratschef bei der Commerzbank werden
DOW JONES--Die Commerzbank steht vor einem Kontrollwechsel. Wie die Bank mitteilte, hat Unicredit die Einberufung einer ausserordentlichen Hauptversammlung eingefordert, auf der neun von zehn Vertretern der Kapitalseite im Aufsichtsrat neu gewählt werden sollen. Vorsitzender des Kontrollgremiums soll Unicredit-CEO Andrea Orcel werden.
Die italienische Bank hatte zuvor die letzte noch ausstehende Genehmigung für den Vollzug des Übernahmeangebots erhalten, mit dem sie sich knapp 50 Prozent der Anteile gesichert hatte.
Einer der aktuellen Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats soll wiedergewählt werden, heisst es in der Mitteilung der Commerzbank, ohne einen Namen zu nennen.
Der Vorstand der Commerzbank werde das Verlangen von Unicredit entsprechend seiner gesetzlichen Pflichten sorgfältig prüfen, so die Bank weiter. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, werde der Vorstand eine ausserordentliche Hauptversammlung einberufen.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2026 02:52 ET (07:52 GMT)
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Commerzbank AG (spons. ADRs)
|
16.11.26
|Weg frei für UniCredit? EU-Kommission und Fed stimmen Commerzbank-Deal zu - Aktien geben nach (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Commerzbank-Aktie legt zu: Unicredit will Einfluss im Aufsichtsrat ausbauen (Dow Jones)
|
09.11.26
|Unicredit will Fusion von Commerzbank und HVB früher als geplant (Dow Jones)
|
05.11.26
|Commerzbank-Aktie verliert: Höherer Gewinn, aber Dämpfer beim Zinsüberschuss (Dow Jones)
|
04.11.26
|Ausblick: Commerzbank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Commerzbank informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.26
|Commerzbank-Aktie gibt nach: Nomura wird wegen Stimmrechtsmitteilungen zur Kasse gebeten (Dow Jones)
|
16.10.26
|UniCredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus (finanzen.ch)
Analysen zu Commerzbank AG (spons. ADRs)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.