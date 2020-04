UniCredit bietet 5.200 Mitarbeitern vorzeitigen Ruhestand an

Von Jessica Sier

MAILAND (Dow Jones)--Die italienische Bank Unicredit will 5.200 Vollzeit-Mitarbeiter in den kommenden vier Jahren vorzeitig in den Ruhestand schicken. Eine entsprechende Vereinbarung mit den Gewerkschaften sei am Donnerstag unterzeichnet worden, teilte die Unicredit SpA mit. 800 Mitarbeiter sollen umgeschult und weitergebildet werden. UniCredit werde ausserdem 2.600 neue Mitarbeiter einstellen und 900 Ausbildungsplätze in Standardarbeitsverträge umwandeln.

