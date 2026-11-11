UniCredit Az gewährte Anlegern Blick in die Bücher

UniCredit Az hat am 08.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.71 EUR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat UniCredit Az 6.99 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.17 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch