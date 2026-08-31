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UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

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31.08.2026 16:29:00

UniCredit Aktie News: UniCredit am Nachmittag im Aufwind

UniCredit Aktie News: UniCredit am Nachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von UniCredit. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,1 Prozent auf 84,66 EUR zu.

UniCredit
79.12 CHF 0.11%
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Um 16:28 Uhr wies die UniCredit-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 84,66 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die UniCredit-Aktie bei 85,07 EUR. Mit einem Wert von 84,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der UniCredit-Aktie belief sich zuletzt auf 167 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 86,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,67 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,10 EUR am 23.03.2026. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 48,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,82 EUR. UniCredit gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.58 Mrd. EUR gegenüber 6.25 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 27.10.2027 wird UniCredit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UniCredit einen Gewinn von 7,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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