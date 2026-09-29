UniCredit Aktie News: UniCredit am Mittag gefragt

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,4 Prozent auf 84,90 EUR zu. Die UniCredit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,12 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,17 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 70 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,07 EUR) erklomm das Papier am 26.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UniCredit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 57,10 EUR. Der derzeitige Kurs der UniCredit-Aktie liegt somit 48,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete UniCredit 3,15 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UniCredit am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UniCredit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UniCredit-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Experten taxieren den UniCredit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,38 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers

Aktien von Commerzbank und UniCredit im Fokus: Übernahmeringen geht weiter - Deutschland pocht auf wichtige Bedingungen

UniCredit-Aktie fällt dennoch: EZB stärkt Kapitalquote der italienischen Bank