UniCredit Aktie News: UniCredit präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von UniCredit nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 84,85 EUR. Bei 84,85 EUR markierte die UniCredit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 84,01 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 258 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,07 EUR erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der UniCredit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 57,10 EUR. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 32,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten UniCredit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,78 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UniCredit am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 1,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.25 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte UniCredit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

In der UniCredit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers

Aktien von Commerzbank und UniCredit im Fokus: Übernahmeringen geht weiter - Deutschland pocht auf wichtige Bedingungen

UniCredit-Aktie fällt dennoch: EZB stärkt Kapitalquote der italienischen Bank