UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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28.08.2026 16:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit am Nachmittag freundlich
Die Aktie von UniCredit zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das UniCredit-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 84,25 EUR.
Um 16:28 Uhr stieg die UniCredit-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 84,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die UniCredit-Aktie sogar auf 84,34 EUR. Bei 83,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten UniCredit-Aktien beläuft sich auf 134 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 86,07 EUR. 2,16 Prozent Plus fehlen der UniCredit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 57,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten UniCredit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,82 EUR aus. UniCredit gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat UniCredit im vergangenen Quartal 6.58 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UniCredit 6.25 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UniCredit am 21.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte UniCredit möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
In der UniCredit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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