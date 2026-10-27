UniCredit Aktie News: UniCredit tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die UniCredit-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 72,89 EUR abwärts. In der Spitze büsste die UniCredit-Aktie bis auf 72,64 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,64 EUR. Von der UniCredit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'871 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 18,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (57,10 EUR). Abschläge von 21,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,73 EUR. Am 23.07.2026 hat UniCredit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UniCredit ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat UniCredit 6.58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.11.2026 dürfte UniCredit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass UniCredit im Jahr 2026 7,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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