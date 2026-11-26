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26.11.2026 09:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit am Donnerstagvormittag gesucht
Die Aktie von UniCredit zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 75,71 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das UniCredit-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 75,71 EUR. Bei 75,71 EUR markierte die UniCredit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 75,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 350 UniCredit-Aktien umgesetzt.
Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UniCredit-Aktie liegt somit 12,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UniCredit-Aktie 32,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,82 EUR. UniCredit veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.99 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.17 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte UniCredit am 10.02.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je UniCredit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,52 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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