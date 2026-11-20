Die UniCredit-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 79,73 EUR abwärts. Die UniCredit-Aktie sank bis auf 79,19 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 79,19 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 150 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 7,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UniCredit-Aktie.

Nach 3,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,81 EUR je UniCredit-Aktie. Am 09.11.2026 lud UniCredit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.99 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 10.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von UniCredit veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je UniCredit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,49 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

Commerzbank- und UniCredit-Aktien in Grün: Deutsche Regierung einigt sich mit Italienern auf Übernahme-Deal

Generali-Aktie kaum bewegt: Engere Zusammenarbeit mit UniCredit möglich

Weg frei für UniCredit? EU-Kommission und Fed stimmen Commerzbank-Deal zu - Aktien geben nach