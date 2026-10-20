UniCredit Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von UniCredit

Der UniCredit-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 74,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die UniCredit-Aktie bis auf 73,90 EUR. Bei 73,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 10 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,07 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,31 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 57,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UniCredit-Aktie 29,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

UniCredit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,75 EUR aus. Am 23.07.2026 legte UniCredit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,87 EUR, nach 2,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 6.58 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.25 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

UniCredit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 08.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von UniCredit.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit im Jahr 2026 7,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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