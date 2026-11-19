Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von UniCredit zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,3 Prozent auf 81,78 EUR. In der Spitze legte die UniCredit-Aktie bis auf 81,78 EUR zu. Bei 80,66 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47 UniCredit-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,07 EUR erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 57,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UniCredit-Aktie liegt somit 43,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,81 EUR. Im Vorjahr erhielten UniCredit-Aktionäre 3,15 EUR je Wertpapier. UniCredit liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UniCredit ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UniCredit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.99 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die UniCredit-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,49 EUR je UniCredit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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