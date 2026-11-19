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19.11.2026 16:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit am Donnerstagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von UniCredit. Das Papier von UniCredit legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,0 Prozent auf 81,58 EUR.
Die UniCredit-Aktie konnte um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 81,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UniCredit-Aktie bisher bei 81,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,66 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1'737 UniCredit-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 86,07 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UniCredit-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 3,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,81 EUR je UniCredit-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UniCredit am 09.11.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. UniCredit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte UniCredit am 10.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,49 EUR je UniCredit-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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