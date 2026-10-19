UniCredit Aktie News: UniCredit tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 74,84 EUR. Die UniCredit-Aktie sank bis auf 74,84 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 75,97 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 310 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UniCredit-Aktie liegt somit 13,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,10 EUR am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 23,70 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,75 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UniCredit am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 1,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat UniCredit mit einem Umsatz von insgesamt 6.58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,32 Prozent gesteigert.

Am 08.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte UniCredit möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je UniCredit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,37 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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