UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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19.08.2026 12:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit am Mittwochmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von UniCredit gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die UniCredit-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 82,84 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr fiel die UniCredit-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 82,84 EUR ab. Im Tief verlor die UniCredit-Aktie bis auf 82,76 EUR. Bei 83,26 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 30 UniCredit-Aktien.
Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UniCredit-Aktie somit 3,55 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 3,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,82 EUR je UniCredit-Aktie. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,87 EUR gegenüber 2,09 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.58 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6.25 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte UniCredit am 21.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,37 EUR je UniCredit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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