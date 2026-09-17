UniCredit Aktie News: UniCredit am Donnerstagmittag fester

Das Papier von UniCredit legte um 12:28 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,4 Prozent auf 83,23 EUR. Bei 83,32 EUR markierte die UniCredit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 83,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 74 UniCredit-Aktien.

Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,07 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 57,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UniCredit-Aktie derzeit noch 31,39 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,78 EUR. Am 23.07.2026 äusserte sich UniCredit zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,87 EUR gegenüber 2,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UniCredit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.58 Mrd. EUR im Vergleich zu 6.25 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von UniCredit rechnen Experten am 27.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,37 EUR je UniCredit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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