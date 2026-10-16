UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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16.10.2026 09:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit am Freitagvormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von UniCredit. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,9 Prozent auf 75,60 EUR zu.
Das Papier von UniCredit legte um 09:28 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,9 Prozent auf 75,60 EUR. Der Kurs der UniCredit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 75,60 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 195 UniCredit-Aktien.
Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,07 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,85 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,47 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,75 EUR. Am 23.07.2026 legte UniCredit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,87 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6.58 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2026 erfolgen. Am 27.10.2027 wird UniCredit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass UniCredit im Jahr 2026 7,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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