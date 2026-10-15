UniCredit Aktie News: UniCredit am Mittag mit Kursverlusten

Die UniCredit-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 76,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die UniCredit-Aktie bis auf 76,07 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,10 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 541 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 86,07 EUR. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 12,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 57,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UniCredit-Aktie 25,07 Prozent sinken.

UniCredit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,76 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UniCredit am 23.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,09 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat UniCredit im vergangenen Quartal 6.58 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UniCredit 6.25 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UniCredit am 08.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von UniCredit.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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