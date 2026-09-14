UniCredit Aktie News: UniCredit gewinnt am Montagmittag

Um 12:28 Uhr sprang die UniCredit-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 84,60 EUR zu. In der Spitze gewann die UniCredit-Aktie bis auf 84,83 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,53 EUR. Von der UniCredit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 216 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,07 EUR erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 1,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 57,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 32,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,84 EUR. UniCredit liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UniCredit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die UniCredit-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Experten taxieren den UniCredit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,38 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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