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13.11.2026 09:29:00

UniCredit Aktie News: UniCredit verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

UniCredit Aktie News: UniCredit verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Die Aktie von UniCredit hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die UniCredit-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 84,00 EUR.

UniCredit
77.39 CHF -0.25%
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Im Frankfurt-Handel kam die UniCredit-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 84,00 EUR. In der Spitze gewann die UniCredit-Aktie bis auf 84,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die UniCredit-Aktie bis auf 84,00 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 84,01 EUR. Zuletzt wechselten 220 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 86,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 2,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,02 Prozent würde die UniCredit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,77 EUR. Im Vorjahr erhielten UniCredit-Aktionäre 3,15 EUR je Wertpapier. Am 09.11.2026 lud UniCredit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.99 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2027 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UniCredit ein EPS in Höhe von 7,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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