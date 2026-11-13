UniCredit Aktie News: UniCredit zeigt sich am Mittag gestärkt

Das Papier von UniCredit legte um 12:28 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,1 Prozent auf 84,14 EUR. Der Kurs der UniCredit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 84,62 EUR zu. Bei 84,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der UniCredit-Aktie belief sich zuletzt auf 470 Aktien.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,77 EUR. Im Vorjahr erhielten UniCredit-Aktionäre 3,15 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UniCredit am 09.11.2026. Das EPS wurde auf 2,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.99 Mrd. EUR – ein Plus von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UniCredit 6.17 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,47 EUR je UniCredit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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