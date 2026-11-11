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11.11.2026 16:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit tendiert am Mittwochnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von UniCredit. Zuletzt sprang die UniCredit-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 83,83 EUR zu.
Das Papier von UniCredit legte um 16:28 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,4 Prozent auf 83,83 EUR. Die UniCredit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,05 EUR aus. Bei 84,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1'161 UniCredit-Aktien.
Bei 86,07 EUR markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die UniCredit-Aktie mit einem Verlust von 31,89 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass UniCredit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,76 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete UniCredit 3,15 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UniCredit am 09.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.99 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.17 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte UniCredit am 10.02.2027 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UniCredit-Gewinn in Höhe von 7,42 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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