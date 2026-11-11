UniCredit Aktie News: UniCredit tendiert am Mittwochnachmittag fester

Das Papier von UniCredit legte um 16:28 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,4 Prozent auf 83,83 EUR. Die UniCredit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,05 EUR aus. Bei 84,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1'161 UniCredit-Aktien.

Bei 86,07 EUR markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die UniCredit-Aktie mit einem Verlust von 31,89 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,76 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete UniCredit 3,15 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UniCredit am 09.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.99 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte UniCredit am 10.02.2027 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UniCredit-Gewinn in Höhe von 7,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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