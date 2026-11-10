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10.11.2026 09:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit zeigt sich am Dienstagvormittag fester
Die Aktie von UniCredit zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die UniCredit-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 83,80 EUR.
Die UniCredit-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 83,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die UniCredit-Aktie sogar auf 83,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,38 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 133 UniCredit-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 86,07 EUR erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UniCredit-Aktie derzeit noch 2,71 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 57,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UniCredit-Aktie 31,86 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,75 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UniCredit am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. UniCredit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2027 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass UniCredit einen Gewinn von 7,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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