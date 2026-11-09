UniCredit Aktie News: UniCredit gewinnt am Montagvormittag an Boden

Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 80,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die UniCredit-Aktie sogar auf 80,36 EUR. Bei 79,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 305 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 86,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 57,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für UniCredit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,74 EUR ausgeschüttet werden. UniCredit gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,87 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat UniCredit 6.58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von UniCredit veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,35 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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