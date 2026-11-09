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09.11.2026 16:29:00
UniCredit Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit UniCredit ein
Die Aktie von UniCredit gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die UniCredit-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 5,9 Prozent auf 81,52 EUR.
Um 16:28 Uhr stieg die UniCredit-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 5,9 Prozent auf 81,52 EUR. Die UniCredit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,66 EUR aus. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,00 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 523 UniCredit-Aktien umgesetzt.
Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,74 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UniCredit am 23.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,87 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6.58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.17 Mrd. EUR umgesetzt.
UniCredit dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.02.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,35 EUR je Aktie in den UniCredit-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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