UniCredit Aktie News: UniCredit zündet am Montagmittag Kursrakete

Um 12:28 Uhr wies die UniCredit-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 81,00 EUR nach oben. Die UniCredit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,43 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 79,00 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 416 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Bei 86,07 EUR erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,26 Prozent Plus fehlen der UniCredit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,51 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten UniCredit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,74 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UniCredit am 23.07.2026. UniCredit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2027 erfolgen.

Experten taxieren den UniCredit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,35 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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