UniCredit Aktie News: UniCredit gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 76,11 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die UniCredit-Aktie bei 76,37 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 76,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 420 UniCredit-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 86,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,09 Prozent Plus fehlen der UniCredit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,98 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,77 EUR. UniCredit liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,87 EUR. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 2,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat UniCredit mit einem Umsatz von insgesamt 6.58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,32 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte UniCredit möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

In der UniCredit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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