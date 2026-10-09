UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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09.10.2026 12:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit zeigt sich am Mittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von UniCredit. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 76,29 EUR zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das UniCredit-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 76,29 EUR. Der Kurs der UniCredit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,40 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,37 EUR. Zuletzt wechselten 1'120 UniCredit-Aktien den Besitzer.
Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UniCredit-Aktie derzeit noch 12,82 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 57,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,15 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
UniCredit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,77 EUR belaufen. UniCredit gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 6.58 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 21.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von UniCredit veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der UniCredit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass UniCredit im Jahr 2026 7,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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