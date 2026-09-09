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UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

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09.09.2026 16:29:00

UniCredit Aktie News: UniCredit am Nachmittag mit Abschlägen

UniCredit Aktie News: UniCredit am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von UniCredit. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,7 Prozent auf 83,50 EUR.

UniCredit
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Die UniCredit-Aktie notierte um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 83,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die UniCredit-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,21 EUR aus. Bei 83,88 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 173 UniCredit-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UniCredit-Aktie mit einem Kursplus von 3,08 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 57,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem UniCredit seine Aktionäre 2025 mit 3,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,83 EUR je Aktie ausschütten. UniCredit liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. UniCredit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.58 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UniCredit 6.25 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. UniCredit dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit im Jahr 2026 7,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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