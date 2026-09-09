UniCredit Aktie News: UniCredit gibt am Mittwochmittag ab

Die UniCredit-Aktie musste um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 82,21 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die UniCredit-Aktie bis auf 82,21 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 83,88 EUR. Zuletzt wechselten 162 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UniCredit-Aktie mit einem Kursplus von 4,70 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 57,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UniCredit-Aktie 43,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,15 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,83 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UniCredit am 23.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,87 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UniCredit 2,09 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.25 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UniCredit-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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