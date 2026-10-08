UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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08.10.2026 09:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit am Vormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von UniCredit gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 75,73 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 75,73 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UniCredit-Aktie bisher bei 75,73 EUR. Bei 77,48 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 890 UniCredit-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 86,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 57,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UniCredit-Aktie derzeit noch 24,60 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,77 EUR. Im Vorjahr hatte UniCredit 3,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UniCredit am 23.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,87 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6.58 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte UniCredit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von UniCredit.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,38 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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