UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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07.09.2026 12:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit verliert am Montagmittag
Die Aktie von UniCredit gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die UniCredit-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 83,32 EUR.
Die UniCredit-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 83,32 EUR. Im Tief verlor die UniCredit-Aktie bis auf 83,32 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 83,77 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 300 UniCredit-Aktien.
Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der UniCredit-Aktie. Bei 57,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,83 EUR. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UniCredit ein EPS von 2,09 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 6.58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UniCredit am 21.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der UniCredit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass UniCredit im Jahr 2026 7,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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