UniCredit Aktie News: UniCredit am Freitagvormittag stabil

Im Frankfurt-Handel kam die UniCredit-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 84,85 EUR. Die UniCredit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,85 EUR aus. Die UniCredit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,66 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten UniCredit-Aktien beläuft sich auf 37 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 85,89 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,23 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der UniCredit-Aktie liegt somit 48,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für UniCredit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,77 EUR belaufen. Am 23.07.2026 hat UniCredit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,09 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UniCredit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.58 Mrd. EUR im Vergleich zu 6.25 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte UniCredit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte UniCredit die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den UniCredit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,37 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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