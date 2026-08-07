UniCredit Aktie News: UniCredit büsst am Nachmittag ein

Das Papier von UniCredit gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 84,35 EUR abwärts. In der Spitze fiel die UniCredit-Aktie bis auf 84,35 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 84,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71 UniCredit-Aktien.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 85,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UniCredit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (57,10 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die UniCredit-Aktie mit einem Verlust von 32,31 Prozent wieder erreichen.

Nachdem UniCredit seine Aktionäre 2025 mit 3,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,77 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UniCredit am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 1,94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 2,09 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 6.58 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 6.25 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UniCredit ein EPS in Höhe von 7,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

Commerzbank-Aktie: UniCredit überwindet wichtige Hürde bei der Bafin

Commerzbank-Aktie im Plus: Führung gibt sich im UniCredit-Machtkampf offenbar geschlagen

Commerzbank-Aktie dreht ins Minus: Orlopp strebt konstruktive Gespräche mit UniCredit an