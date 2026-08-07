Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335SAP345952ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rebalancing: Wann sollten Anleger eine Portfolio-Anpassung vornehmen?
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Plus500 Depot

UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 16:29:00

UniCredit Aktie News: UniCredit büsst am Nachmittag ein

UniCredit Aktie News: UniCredit büsst am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UniCredit. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 84,35 EUR.

UniCredit
78.80 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von UniCredit gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 84,35 EUR abwärts. In der Spitze fiel die UniCredit-Aktie bis auf 84,35 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 84,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71 UniCredit-Aktien.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 85,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UniCredit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (57,10 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die UniCredit-Aktie mit einem Verlust von 32,31 Prozent wieder erreichen.

Nachdem UniCredit seine Aktionäre 2025 mit 3,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,77 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UniCredit am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 1,94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 2,09 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 6.58 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 6.25 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UniCredit ein EPS in Höhe von 7,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

Commerzbank-Aktie: UniCredit überwindet wichtige Hürde bei der Bafin

Commerzbank-Aktie im Plus: Führung gibt sich im UniCredit-Machtkampf offenbar geschlagen

Commerzbank-Aktie dreht ins Minus: Orlopp strebt konstruktive Gespräche mit UniCredit an


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten