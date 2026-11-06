UniCredit Aktie News: UniCredit verteidigt Stellung am Nachmittag

Bei der UniCredit-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 76,87 EUR. Bei 77,48 EUR erreichte die UniCredit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die UniCredit-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,74 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,03 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 325 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 86,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UniCredit-Aktie 11,97 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UniCredit-Aktie derzeit noch 25,72 Prozent Luft nach unten.

UniCredit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,74 EUR belaufen. UniCredit veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,87 EUR. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.17 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.58 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UniCredit wird am 08.11.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,35 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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