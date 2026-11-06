UniCredit Aktie News: UniCredit am Mittag billiger

Die UniCredit-Aktie musste um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 76,47 EUR. Die UniCredit-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,74 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 76,03 EUR. Zuletzt wechselten 225 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,07 EUR erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,10 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,33 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 3,15 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,74 EUR aus. UniCredit liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6.58 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.17 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,35 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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